Ταΰγετος: Πώς έγινε η διάσωση των 8 ορειβατών – “Το ελικόπτερο δεν μπορούσε να πλησιάσει, τους κατέβασαν με σχοινιά από την πλαγιά”

Το άτομο που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των ορειβατών που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα του Ταΰγετου μίλησε για την δύσκολη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την διάσωση τους.

Ο Χρήστος Μπελογιάννης, οδηγός βουνού στην περιοχή αποκάλυψε τις δραματικές στιγμές και την αγωνία που επικράτησε μέχρι να διασωθούν οι 8 ορειβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα πάει σε φίλους στο καταφύγιο όταν λάβαμε το σήμα για το ατύχημα», είπε στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας (19/1).

«Χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, με ό,τι είχα μαζί μου και με τη βοήθεια φίλων, έτρεξα στο σημείο. Το ελικόπτερο που επιχειρούσε δεν μπορούσε να κάνει πολλά λόγω των καιρικών συνθηκών. Η ομάδα των τραυματιών βρισκόταν σε σοκ και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ είχαν κακώσεις στα κάτω άκρα από τα κραμπόν που φορούσαν στον πάγο».

Ο κ. Μπελογιάννης σημείωσε ότι η ομάδα αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια του ελικοπτέρου και να κατεβάσει τους τραυματίες με ασφάλεια από το βουνό, χρησιμοποιώντας σχοινιά.

«Η πρώτη προσέγγιση έγινε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης, με συμμετοχή αντιδημάρχου. Η συνδρομή τους ήταν καθοριστική, καθώς οι τραυματίες χρειάζονταν άμεση βοήθεια», ανέφερε.

Όπως είπε στο σημείο έφτασαν οι εθελοντές της ΕΜΑΚ, ενώ αργότερα προσήλθαν η Πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες. «Χρειάστηκε μεγάλη κινητοποίηση, και ευτυχώς υπήρξε γρήγορη ανταπόκριση. Το βουνό έχει πολλά επικίνδυνα σημεία, τίποτα δεν είναι εύκολο», πρόσθεσε.

Τέλος, ο ίδιος σημείωσε πως θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές διάσωσης: «Τα καλά λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να προχωρήσουμε σε υλικό και εξοπλισμό διάσωσης. Ο καιρός θα φέρει περισσότερη χιονόπτωση και κίνδυνο χιονοστιβάδων. Χρειάζεται να γίνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα στον τομέα της διάσωσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – ένας εξ αυτών γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδρα. Ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία. Η γυναίκα τραυματίας φαίνεται ότι ήταν σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και είχαν μικροτραυματισμούς.