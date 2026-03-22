Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία για την Δευτέρα 23 Μαρτίου – “Κατεβαίνουν” Αθήνα οι οδηγοί της Θεσσαλονίκης

Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών. Οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στο νομοσχέδιο δηλώνοντας την αντίθεσή τους, «σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών ταξί ανά την επικράτεια», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία Ταξί και τα Περιφερειακά Συμβούλια, να δώσουν το «παρών» στην αυριανή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών, οδός Μάρνης 17 και μετά μαζική πορεία, χωρίς αυτοκίνητα, στη Βουλή όπου και θα συζητείται το νομοσχέδιο.

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ’ έξω την ημέρα της ψήφισης. Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05.00 το πρωί έως τις 05.00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα. Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), δηλώνει πως ο κλάδος των Ταξί «έστω και την ύστατη στιγμή θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του “ερανιστικού νομοσχεδίου” που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης. Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις».

Τέλος, το ΣΑΤΑ δηλώνει πως ήταν είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Ταξί: Χειρόφρενο και στην Θεσσαλονίκη

«Χειρόφρενο» τραβούν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, για 24 ώρες οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να κατέβουν στην Αθήνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με συναδέλφους τους από όλη τη χώρα, την ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η απεργιακή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την απόρριψη βασικών αιτημάτων του κλάδου. Όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, περίπου 2.000 επαγγελματίες ταξί στον νομό επηρεάζονται άμεσα από τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Στο στόχαστρο των οδηγών βρίσκονται συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, με κυριότερη την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης χωρίς μεταβατική περίοδο, γεγονός που όπως τονίζουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στον κλάδο. Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, αλλά και για αλλαγές που αφορούν τις ειδικές άδειες και δυσχεραίνουν την ανανέωσή τους.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.