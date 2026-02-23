Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Σύρος: Εισροή υδάτων σε αλιευτικό σκάφος – Επιχείρηση για την διάσωση 6 επιβαίνοντων

Στο σημείο συνδράμουν και τρία αλιευτικά

DEBATER NEWSROOM


Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου το απόγευμα της Δευτέρας (23/2).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (ΒΔ άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν τρία ακόμη αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα, μεταβαίνει ιδιώτης δύτης για παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί.

