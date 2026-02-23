Σύρος: Εισροή υδάτων σε αλιευτικό σκάφος – Επιχείρηση για την διάσωση 6 επιβαίνοντων



Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου το απόγευμα της Δευτέρας (23/2).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (ΒΔ άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν τρία ακόμη αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα, μεταβαίνει ιδιώτης δύτης για παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί.