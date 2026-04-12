Σύρος: Σε σοβαρή κατάσταση ο 13χρονος που δαγκώθηκε από οχιά – Πώς έγινε το περιστατικό

Συναγερμός σήμανε το Μεγάλο Σάββατο (12/4) όταν 13χρονος στην Σύρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά από δάγκωμα οχιάς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί προσπάθησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος. Τότε η οχιά αντέδρασε και το δάγκωσε. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό, κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή, με το παιδί 13 ετών, το οποίο βρισκόταν σε βόλτα με την οικογένειά του, να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο στην Σύρο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του δηλητηριώδους δαγκώματος.

Το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.