Τρόμος στη Σύρο: Οχιά δάγκωσε 13χρονο

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στη Σύρο, με κατοίκους να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cycladeslive το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό, κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή, όπου ένα παιδί 13 ετών, το οποίο βρισκόταν σε βόλτα με την οικογένειά του, επιχείρησε να σηκώσει από το έδαφος μία οχιά.

Η οχιά τον δάγκωσε, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στο νησί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατάσταση.