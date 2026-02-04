Σύντομα και στην Ελλάδα το “μπλόκο” στα social media για τους ανήλικους – 8 στους 10 πολίτες λένε “ναι”
Στη λογική των μέτρων που λαμβάνουν κι άλλες χώρες
Κοντά στην ανακοίνωση απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media είναι και η Ελλάδα, με το σχέδιο της κυβέρνησης να είναι στην τελική ευθεία.
Όπως μετέδωσε το Reuters, ανώτερη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση των μέτρων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη ακριβές χρονοδιάγραμμα.
Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που είχαν αναδείξει το θέμα των κανόνων/ορίων στα social media σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2024.
Ήδη Γαλλία και Ισπανία έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα, ενώ στον ίδιο δρόμο βαδίζει και η Πορτογαλία, καθώς κατατέθηκε στο κοινοβούλιο πρόταση νόμου για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους κάτω των 16 ετών.
Όπως φαίνεται και η ελληνική κοινωνία τάσσεται όλο και περισσότερο υπέρ αυτού του μέτρου.
Σε δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το 80% των Ελλήνων υποστηρίζει την επιβολή περιορισμών ή ακόμη και την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Μάλιστα, η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία των ανηλίκων, τον τελευταίο χρόνο έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται:
-η δηµιουργία του KidsWallet, της πρώτης κρατικά υποστηριζόµενης εφαρµογής επαλήθευσης ηλικίας.
-η υπερψήφιση της ελληνικής πρότασης για την καθιέρωση της ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 13 κράτη-µέλη.
-η υιοθέτηση της πρότασης αυτής από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
-η δηµιουργία της ενηµερωτικής πλατφόρµας parco.gov.gr, µε πληροφορίες για γονείς και κηδεµόνες σχετικά µε τα διαθέσιµα εργαλεία προστασίας ανηλίκων.
Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Γαλλία:
Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας και γονική συναίνεση για χρήστες κάτω των 15 ετών (από Ιούνιο 2023).
Πρόστιμα έως 1% των παγκόσμιων εσόδων των εταιρειών.
Ισπανία:
Αύξηση ορίου συγκατάθεσης από τα 14 στα 16 έτη.
Αυστηρά μέτρα κατά deepfakes και loot boxes.
Αυστραλία:
Καθολική απαγόρευση χρήσης social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
Απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών.
Ιταλία: Από το 2018 απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 14 ετών, αλλά χωρίς σαφές πλαίσιο κυρώσεων για τις πλατφόρμες.
Δανία: Σχεδιάζει απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, με εξαιρέσεις για 13–14 έτη κατόπιν γονικής αξιολόγησης.
Νορβηγία: Σχέδιο αύξησης του ορίου γονικής συναίνεσης από 13 στα 15 έτη, λόγω αυξημένης χρήσης παιδιών 11 ετών.
Μαλαισία: Από 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύει απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών, με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας.
Νότια Κορέα: Από τον Μάρτιο του 2026 θα εφαρμόσει καθολική απαγόρευση κινητών/ψηφιακών συσκευών στα σχολεία για την αντιμετώπιση του εθισμού.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις