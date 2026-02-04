Σύντομα και στην Ελλάδα το “μπλόκο” στα social media για τους ανήλικους – 8 στους 10 πολίτες λένε “ναι”

Κοντά στην ανακοίνωση απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media είναι και η Ελλάδα, με το σχέδιο της κυβέρνησης να είναι στην τελική ευθεία.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ανώτερη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση των μέτρων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη ακριβές χρονοδιάγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που είχαν αναδείξει το θέμα των κανόνων/ορίων στα social media σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2024.

Ήδη Γαλλία και Ισπανία έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα, ενώ στον ίδιο δρόμο βαδίζει και η Πορτογαλία, καθώς κατατέθηκε στο κοινοβούλιο πρόταση νόμου για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους κάτω των 16 ετών.

Όπως φαίνεται και η ελληνική κοινωνία τάσσεται όλο και περισσότερο υπέρ αυτού του μέτρου.

Σε δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το 80% των Ελλήνων υποστηρίζει την επιβολή περιορισμών ή ακόμη και την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Μάλιστα, η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία των ανηλίκων, τον τελευταίο χρόνο έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

-η δηµιουργία του KidsWallet, της πρώτης κρατικά υποστηριζόµενης εφαρµογής επαλήθευσης ηλικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-η υπερψήφιση της ελληνικής πρότασης για την καθιέρωση της ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 13 κράτη-µέλη.

-η υιοθέτηση της πρότασης αυτής από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-η δηµιουργία της ενηµερωτικής πλατφόρµας parco.gov.gr, µε πληροφορίες για γονείς και κηδεµόνες σχετικά µε τα διαθέσιµα εργαλεία προστασίας ανηλίκων.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Γαλλία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας και γονική συναίνεση για χρήστες κάτω των 15 ετών (από Ιούνιο 2023).

Πρόστιμα έως 1% των παγκόσμιων εσόδων των εταιρειών.

Ισπανία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύξηση ορίου συγκατάθεσης από τα 14 στα 16 έτη.

Αυστηρά μέτρα κατά deepfakes και loot boxes.

Αυστραλία:

Καθολική απαγόρευση χρήσης social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών.

Ιταλία: Από το 2018 απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 14 ετών, αλλά χωρίς σαφές πλαίσιο κυρώσεων για τις πλατφόρμες.

Δανία: Σχεδιάζει απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, με εξαιρέσεις για 13–14 έτη κατόπιν γονικής αξιολόγησης.

Νορβηγία: Σχέδιο αύξησης του ορίου γονικής συναίνεσης από 13 στα 15 έτη, λόγω αυξημένης χρήσης παιδιών 11 ετών.

Μαλαισία: Από 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύει απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών, με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας.

Νότια Κορέα: Από τον Μάρτιο του 2026 θα εφαρμόσει καθολική απαγόρευση κινητών/ψηφιακών συσκευών στα σχολεία για την αντιμετώπιση του εθισμού.