Δημοσκόπηση Alco: «Καμπανάκι» για ακρίβεια και βία ανηλίκων – 8 στους 10 συμφωνούν με την απαγόρευση των social media σε νέους κάτω των 15 ετών

Τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (03/02) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν ποια θεωρούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες ερωτήθηκαν σχετικά με τα περιστατικά νεανικής βίας, αν πρέπει να απαγορευθεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media και την ακρίβεια.

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιο θεωρούν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το 56% των πολιτών απάντησε η ακρίβεια.

Στη συνέχεια ακολουθεί η εγκληματικότητα με 7%, η λειτουργία του ΕΣΥ με 4%, το δημογραφικό με 4%, η εγκατάλειψη πρωτογενούς τομέα με 3% και το μεταναστευτικό με 2%.

To επόμενο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η λειτουργία των θεσμών με 31%.

Απαντώντας στην ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης, το 57% των πολιτών δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, το 24% λίγο και μόνο το 18% πολύ ή αρκετά.

Σχετικά με το αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media, οι πολίτες απάντησαν ναι με ποσοστό 80%. Όχι απάντησε το 10% των πολιτών, όπως και δεν ξέρω/ δεν απαντώ ήταν επίσης στο 10%.

Ερωτώμενοι εάν έχουν αντιληφθεί κάποιο περιστατικό νεανικής βίας στο κοντινό τους περιβάλλον, οι πολίτες απάντησαν όχι με 78%. Από αυτό το ποσοστό το 69% είναι πολίτες ηλικίας μεταξύ 25-44 ετών.

Το 20% των πολιτών απάντησε ναι στα περιστατικά νεανικής βίας, με το 30% να είναι ηλικίας 25-44 ετών, ενώ το 2% των πολιτών απάντησε δεν ξέρω/ δεν απαντώ.