Κυβερνητική πηγή στο Reuters: «Η Ελλάδα ετοιμάζεται σύντομα να ανακοινώσει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών»

Κοντά στην απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών φέρεται να βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώτερη κυβερνητική πηγή, η χώρα εξετάζει σοβαρά την υιοθέτηση σχετικού μέτρου, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Αυστρία.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία ανακοίνωσε την Τρίτη (03.02) ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών. Παράλληλα, προωθεί νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά τα ανώτατα στελέχη των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον έλεγχο εκφράσεων μίσους.

Υπενθυμίζεται ότι και η Πορτογαλία, μετά τη Γαλλία και την Αυστραλία, αναμένεται να προχωρήσει σύντομα σε απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους κάτω των 16 ετών. Σχετική πρόταση νόμου έχει ήδη κατατεθεί στο πορτογαλικό κοινοβούλιο από βουλευτές του κυβερνώντος δεξιού κόμματος.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης, η «ψηφιακή ενηλικίωση» για την αυτόνομη πρόσβαση σε πλατφόρμες, υπηρεσίες, παιχνίδια και εφαρμογές ορίζεται στα 16 έτη. Για παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών προβλέπεται πρόσβαση μόνο κατόπιν γονικής συναίνεσης, ενώ οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και γονικής άδειας, συμβατά με τα κρατικά ψηφιακά συστήματα.

Οι εισηγητές της πρότασης επισημαίνουν ότι η πρόωρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν από τα 16 έτη, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φυσιολογική κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο ως εθιστική και επιβλαβής, σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Η συζήτηση για τη θέσπιση ελάχιστης ηλικίας ψηφιακής παρουσίας εξαπλώνεται στην Ευρώπη μετά την απόφαση της Αυστραλίας, τον Δεκέμβριο, να γίνει η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση των social media σε εφήβους κάτω των 16 ετών. Στο ίδιο πλαίσιο, το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νόμο που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των εφήβων.