Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση των σκαφών του Global Sumud Flotilla

Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς»

Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση των σκαφών του Global Sumud Flotilla
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Πλήθος κόσμου βρέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 1/10 έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθεί για την ισραηλινή αναχαίτιση των σκαφών του Global Sumud Flotilla.

Στην κινητοποίηση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ, φοιτητές – συνδικαλιστές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς», μέλη των συλλογικοτήτων «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla», «Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο» κ.α.

Δείτε τις εικόνες

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ