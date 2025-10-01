Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Global Sumud Flotilla: Ισραηλινή επιχείρηση αναχαίτισης πλοίων του στολίσκου – Στρατιώτες σε σκάφη και ζωντανή μετάδοση

Στρατιώτες του Ισραήλ επιβιβάστηκαν σε Alma, Sirius και Adara

Global Sumud Flotilla: Ισραηλινή επιχείρηση αναχαίτισης πλοίων του στολίσκου – Στρατιώτες σε σκάφη και ζωντανή μετάδοση
Η διεθνής πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla κατήγγειλε ότι τα πλοία της έχουν «αναχαιτιστεί από το Ισραήλ και ότι κάμερες καταγραφής έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας». Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, «στρατιωτικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο πλοίο Sirius καθώς και σε άλλα σκάφη της αποστολής. Η κατάσταση των συμμετεχόντων και του πληρώματος παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη».

Παρά τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να σταματήσει η πορεία του και τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, ο στολίσκος για τη Γάζα δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του και να ολοκληρώσει τον δηλωμένο στόχο του «να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας».

«Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, μία μέρα πλεύσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο στολίσκος εντόπισε «στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων». Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο και «τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία», επισημαίνοντας ότι πλησιάζουν «σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβιάζουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ενώ επανέλαβε την πρότασή του «να μεταφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα».

Η οργάνωση καταγγέλλει «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα», καθώς ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο «έκανε κύκλους γύρω από το Alma, το κύριο σκάφος του στολίσκου», και οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως», αναγκάζοντας τον καπετάνιο «να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει σύγκρουση».

Παράλληλα, το ίδιο ισραηλινό σκάφος στόχευσε και το Sirius, «επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για αρκετό χρόνο πριν αναχωρήσει». Ο στολίσκος «φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες».

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», τονίζει η οργάνωση, η οποία δηλώνει ότι «συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», καλώντας τους υποστηρικτές να «παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης».

Μια πιθανή αντιπαράθεση μεταξύ του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να συμβεί κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, «η οποία ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και τελειώνει με τη δύση του ηλίου την Πέμπτη».

