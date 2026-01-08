Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο Σύνταγμα, λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, αντιδρούν στο σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.