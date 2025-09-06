Σύνταγμα: Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη (Βίντεο)

Η πρόεδρος Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού μίλησε στη συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου 6/9 στο Σύνταγμα.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μαζευτήκατε εδώ και σε κάθε πλατεία για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γίναμε το όνειρο που δεν προλάβατε να ζήσετε, γίναμε εκείνη η τελευταία ανάσα που πήρατε με δυσκολία, και τα παιδιά όλων έγιναν τα δικά μας παιδιά και όλοι έχουμε γίνει ένα γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας γρήγορα εκεί που θέλεις, κι εμείς έχουμε αποφασίσει πού θέλουμε να πάμε: Οραματιζόμαστε μία όμορφη, δίκαιη και ανεξάρτητη χώρα».