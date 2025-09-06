Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη (Φωτογραφίες)
Το κάλεσμα έγινε από την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το δυστύχημα στα Τέμπη πραγματοποιεί πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.
Το πανελλαδικό κάλεσμα έγινε από την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε ανάρτησή της στο facebook ανέφερε: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως, κατεβαίνουμε στις πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό».
Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη
Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
