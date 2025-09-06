Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη (Φωτογραφίες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το δυστύχημα στα Τέμπη πραγματοποιεί πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Το πανελλαδικό κάλεσμα έγινε από την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε ανάρτησή της στο facebook ανέφερε: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως, κατεβαίνουμε στις πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό».

Δείτε τις εικόνες από την Eurokinissi

Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη

Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.