Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου ο 16χρονος Gjana Asllan, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή,

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Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας, στον οποίο αγωνιζόταν ο 16χρονος, εκφράζοντας τη θλίψη της αθλητικής οικογένειας του συλλόγου: «Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του 16χρονου, τονίζοντας πως η διοίκηση, οι προπονητές και οι συμπαίκτες του θα βρίσκονται στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Κατέρρευσε μετά από χτύπημα στο κεφάλι

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο 16χρονος, σε διεκδίκηση της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας.

Αμέσως έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους συμπαίκτες, τους αντιπάλους και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο. Ο αγώνας διεκόπη και στον νεαρό ποδοσφαιριστή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Παράλληλα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του από τη Θάσο προς την Καβάλα, στο Νοσοκομείο είχαν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού. Ο 16χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δεν τα κατάφερε και το πρωί της Τρίτης κατέληξε.