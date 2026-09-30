Βαθιά θλίψη στην κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό σε αγώνα στη Θάσο
Ο ανήλικος χτύπησε το κεφάλι του σε τοίχο
Το τελευταίο “αντίο” είπαν την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες στον 16χρονο Gjana Allan ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο την περασμένη Κυριακή.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος συμμετείχε σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε χτυπώντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (29/9).
Πέρα από τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν εάν στο συγκεκριμένο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν η εγκατάσταση διέθετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων, στους οποίους μάλιστα συμμετέχουν ανήλικοι αθλητές.
πηγή στην Google
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