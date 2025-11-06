Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Συννεφιασμένος και βροχερός σε αρκετές περιοχές αναμένεται να είναι ο καιρός και σήμερα Πέμπτη 6/11, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα κατακλύσουν την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες -Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νότια θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.