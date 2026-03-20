Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν στην κατοχή του σπάνιο Ευαγγέλιο και δεκάδες πλαστοί πίνακες (βίντεο)

Έφοδος του ελληνικού FBI στην γκαλερί του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη οδήγησε στην σύλληψη του καθώς σε βίντεο που ανέβασε στα social media ανακοίνωσε ότι πουλάει Ευαγγέλιο μεγάλης αξίας που χρονολογείται από το 1745.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα social media με αποτέλεσμα την σύλληψη του το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά την έρευνά τους στην γκαλερί που βρίσκεται στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI βρήκαν πολλούς πίνακες που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους καθώς και αρκετά μετρητά.

Οι αστυνομικοί έχουν καλέσει ειδικούς για να αποφανθούν εάν το Ευαγγέλιο του 17ου αιώνα είναι γνήσιο ή πλαστό. Ο ιδιοκτήτης της συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.