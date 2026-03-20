Έφοδος του ελληνικού FBI σε αποθήκη γνωστού γκαλερίστα στο Ελληνικό μετά από ανάρτηση που έκανε με σπάνιο Ευαγγέλιο

Έφοδο πραγματοποίησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, σήμερα Παρασκευή, 20 Μαρτίου σε αποθήκη γνωστού γκαλερίστα στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί βρήκαν πολλούς πίνακες που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους καθώς και αρκετά μετρητά.