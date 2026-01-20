Συνελήφθη ένας 37χρονος για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Έβαλε φωτιά σε καλώδια για να κλέψει τον χαλκό

Συνελήφθη ένας 37χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε εργοστάσιο πλαστικών στη συμβολή των οδών Δεκέλειας και Κατάρας στο Μενίδι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος έφτασε με ποδήλατο στο σημείο και αφού αφαίρεσε από την επιχείρηση καλώδια, στη συνέχεια τους έβαλε φωτιά σε κοντινό υπαίθριο χώρο προκειμένου να αφαιρέσει το χαλκό. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη την ώρα, η φωτιά επεκτάθηκε στους χώρους του εργοστασίου με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλες δύο διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές που προκλήθηκαν τόσο σε κτηριακές υποδομές όσο και σε εξοπλισμό, φτάνουν τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, καταστράφηκαν και 8 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα, που βρίσκονταν μέσα σε μία από τις παρακείμενες επιχειρήσεις.

Ο 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Αχαρνών, που έφτασαν στα ίχνη του από ανάλυση βίντεο από κάμερες στην περιοχή και από πληροφορίες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος είναι σεσημασμένος για κλοπές, ενώ σε μια περίπτωση λήστεψε έναν 13χρονο απειλώντας τον μαχαίρι.