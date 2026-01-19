Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών – “Είδα δύο άτομα να φεύγουν γρήγορα” (βίντεο)

Λόγω των καπνών ήχησε το 112 - Ζημιές σε ακόμα δύο επιχειρήσεις

Μενίδι: Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών – “Είδα δύο άτομα να φεύγουν γρήγορα” (βίντεο)
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 10:07

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 19/1 σε εργοστάσιο πλαστικών στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο Μενίδι.

Η φωτιά, λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εργοστασίου, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή εστάλη μήνυμα από το 112, προκείμενου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.

Μενίδι

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες λίγο μετά τις 6.30 το πρωί ενισχύθηκαν. Επί τόπου επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες οχήματα της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι λίγο πριν από τις 9 το πρωί κατάφεραν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Μενίδι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Βέβαια, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, το εργοστάσιο πλαστικών καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης φέρεται να είδε κάποια άτομα να φεύγουν γρήγορα πριν ξεσπάσει η φωτιά στην επιχείρηση του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τη φωτιά την έβαλαν, καθώς δεν μπορούσαν να την κλέψουν.

Επίσης, όπως δήλωσε αντιδήμαρχος στον ΣΚΑΪ, από την πυρκαγιά υπέστησαν σοβαρές ζημιές ακόμη δύο γειτονικές επιχειρήσεις.

Μενίδι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Μενίδι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Μενίδι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά και διερευνώνονται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

