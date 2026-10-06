Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στην Πάτρα – Είχε καταδικαστεί σε πέντε έτη κάθειρξης
Δεν επέστρεψε μετά από άδεια που του χορηγήθηκε
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ο οποίος παραβιάζοντας τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί, δεν επέστρεψε στη φυλακή ως όφειλε.
Ο συλληφθείς, κρατείτο για διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, για τις οποίες του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών και πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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