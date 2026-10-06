Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στην Πάτρα – Είχε καταδικαστεί σε πέντε έτη κάθειρξης

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ο οποίος παραβιάζοντας τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί, δεν επέστρεψε στη φυλακή ως όφειλε.

Ο συλληφθείς, κρατείτο για διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, για τις οποίες του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών και πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.