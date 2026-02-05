Συνελήφθη 45χρονος στο Ελ. Βενιζέλος – Επιχείρησε να “περάσει” 32 κιλά κάνναβης (εικόνα)

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης (4/2), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», έναν 45χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στην Ελλάδα από περιοχή της Ταϊλάνδης.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του στο χώρο των αφίξεων, κατελήφθη να κατέχει εντός της αποσκευής του 31 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 32 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.