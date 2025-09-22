Συνελήφθη 31χρονος που ξάφριζε πεζούς σε Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το πρωί της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου στο Χαλάνδρι, 31χρονος αλλοδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου για διακεκριμένες κλοπές και απείθεια.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 10-9-2025 στο Χαλάνδρι, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πεζό τον 31χρονο και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο 31χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 31χρονος τον τελευταίο μήνα, διέπραξε -5- διακεκριμένες κλοπές από πεζούς στις περιοχές του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής, όπου προσέγγιζε τους παθόντες και τους αφαιρούσε τσάντες με προσωπικά αντικείμενα ενώ σε μία περίπτωση αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Επιπρόσθετα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε πορτοφόλι που μόλις είχε αφαιρέσει από ηλικιωμένη πεζή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.