Χαλάνδρι: 15χρονη έπεσε θύμα revenge porn – Την εκβίαζε 25χρονος που είχε γνωρίσει μέσω social media

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου ένας 25χρονος για reverge porn (εκδικητική πορνογραφία), ύστερα από καταγγελία των γονέων μίας 15χρονης μαθήτριας.

Ο εφιάλτης της μαθήτριας άρχισε όταν γνώρισε τον 25χρονο πριν από μερικούς μήνες στα social media. Ο άνδρας αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, την πίεσε να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Στη συνέχεια, την εκβίαζε απαιτώντας να του στείλει κι άλλο πορνογραφικό υλικό, προκειμένου να μην δημοσιεύσει στο διαδίκτυο αυτό που ήδη είχε.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου ταυτοποίησαν τον 25χρονο, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ όπως φαίνεται είχε εκβιάσει με παρόμοιο τρόπο και σε άλλες κοπέλες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω:

➢ Τρία (3) κινητά τηλέφωνα,

➢ Ένα (1) τσαντάκι μαύρου χρώματος που περιείχε:

✓ Ένα (1) αεροβόλο πιστόλι WALTHER CP99 Compact,

✓ Ένα (1) μαχαίρι, συνολικού μήκους 19 εκ., με μήκος λάμας 8 εκ.,

✓ Ένα (1) μαχαίρι, συνολικού μήκους 18 εκ., με μήκος λάμας 7,5 εκ.,

✓ Μία (1) σιδερογροθιά.

➢ Μία -01- αφίσα αθλητικής ομάδας, η οποία ταυτίζεται με την αφίσα που απεικονίζεται στο προφίλ του δράστη στο «TikTok»

Μάλιστα, στα τρία κινητά τηλέφωνα του βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, πιθανότατα με ανήλικες κοπέλες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και παραπέμφθηκε στον ανακριτή.