Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΓΕΥΣΗ

Λαχαριστά ντόνατς… διαίτης με σοκολάτα

Δοκιμάστε την

Λαχαριστά ντόνατς… διαίτης με σοκολάτα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:24

Τα ντόνατς είναι ένα πολύ κλασικό γλυκό που αρέσει τόσο σε μικρούς όσο και μεγάλους και υπάρχουν σε πάρα πολλές γεύσεις και διαφορετικές παραλλαγές. Μία από τις πιο γνωστές είναι αυτή με σοκολάτα, ωστόσο υπάρχουν και πιο υγιεινές εκδοχές, με λιγότερη ζάχαρη και πιο θρεπτικά υλικά, που επιτρέπουν να απολαύσουμε το αγαπημένο μας γλυκό χωρίς περιττές θερμίδες και χωρίς να στερηθούμε τη γεύση του.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για τα ντόνατς και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΥΛΙΚΑ

3/4 κούπας αλεύρι ζαχαροπλαστικής

3κ.σ. καστανή ζάχαρη ή ερυθριτόλη

4κ.σ. κακάο

1 μεσαίο αβγό

1κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4κ.σ. σταγόνες σοκολάτας

3/4 πουρές μήλου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντικολλητικό σπρέι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κακάο, την ζάχαρη, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ καλά μέχρι να γίνουν ένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα προσθέτουμε τον πουρέ μήλου, το αβγό και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποηθεί πλήρως το μείγμα μας.

Περιχύνουμε το μείγμα μας σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και γεμίζουμε τις φόρμες για ντόνατς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά στους 190 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο και περιμένουμε να κρυώσουν για να τα βγάλουμε από τις φόρμες.

Λιώνουμε τις σταγόνες σοκολάτας μας στο φούρνο μικροκυμάτων και περιχύνουμε τα ντόνατς μας.

Καλή απόλαυση!

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΕΥΣΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων

Η 82χρονη Λουίζ Λούκας κατηγορείται ότι διηύθυνε παράνομο δίκτυο διακίνησης κάνναβης με τη συμμετοχή συγγενών της. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει πολιτική στοχοποίηση.

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan, επικαλούμενη τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.