Λαχαριστά ντόνατς… διαίτης με σοκολάτα

Τα ντόνατς είναι ένα πολύ κλασικό γλυκό που αρέσει τόσο σε μικρούς όσο και μεγάλους και υπάρχουν σε πάρα πολλές γεύσεις και διαφορετικές παραλλαγές. Μία από τις πιο γνωστές είναι αυτή με σοκολάτα, ωστόσο υπάρχουν και πιο υγιεινές εκδοχές, με λιγότερη ζάχαρη και πιο θρεπτικά υλικά, που επιτρέπουν να απολαύσουμε το αγαπημένο μας γλυκό χωρίς περιττές θερμίδες και χωρίς να στερηθούμε τη γεύση του.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για τα ντόνατς και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:

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ΥΛΙΚΑ

3/4 κούπας αλεύρι ζαχαροπλαστικής

3κ.σ. καστανή ζάχαρη ή ερυθριτόλη

4κ.σ. κακάο

1 μεσαίο αβγό

1κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

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4κ.σ. σταγόνες σοκολάτας

3/4 πουρές μήλου

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Αντικολλητικό σπρέι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κακάο, την ζάχαρη, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ καλά μέχρι να γίνουν ένα.

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Έπειτα προσθέτουμε τον πουρέ μήλου, το αβγό και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποηθεί πλήρως το μείγμα μας.

Περιχύνουμε το μείγμα μας σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και γεμίζουμε τις φόρμες για ντόνατς.

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Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά στους 190 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο και περιμένουμε να κρυώσουν για να τα βγάλουμε από τις φόρμες.

Λιώνουμε τις σταγόνες σοκολάτας μας στο φούρνο μικροκυμάτων και περιχύνουμε τα ντόνατς μας.

Καλή απόλαυση!