Συνεχίζεται η απεργία των ιδιοκτητών ταξί – Η ανακοίνωση του Σωματείου τους

Μέχρι την Παρασκευή (20/03) θα συνεχιστεί η απεργία των ιδιοκτητών ταξί, σύμφωνα με όσα αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η απεργία των ταξί ξεκίνησε σήμερα, όπου οι ιδιοκτήτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

Σε ανακοίνωση του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αναφέρει ότι η απεργία θα συνεχιστεί, ενώ αύριο εκπρόσωποι τους θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΣΑΤΑ

Η Πρώτη μέρα Πανελλαδικής απεργίας και η καθολική συμμετοχή του κλάδου ανέδειξε το μήνυμα της συσπείρωσης και της αντίδρασης για όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο, που βρίσκεται και συζητείται από σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Συνεχίζουμε την απεργία Πανελλαδικά και αύριο καθώς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των φορέων μας θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα διεκδικήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα μας.

Ενημερώνουμε τα Σωματεία μέλη μας, να συμμετάσχουν και αύριο στις κινητοποιήσεις και δράσεις που θα αποφασιστούν είτε κατά τόπους, είτε μαζικά στην Αθήνα.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το ταξί μας, τη βιωσιμότητά μας, τη ζωή μας!