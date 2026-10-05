Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια – Δεν σημειώθηκε έκρηξη

Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Αχαρνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

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Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να την περισυλλέξει και την απομακρύνει. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου είχε γίνει παρόμοια επίθεση στη συγκεκριμένη καφετέρια.

Λόγω του περιστατικού διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της οδού Χεϋδεν.

Κανονικά διεξάγεται, πλέον, η κυκλοφορία.