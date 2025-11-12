Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Συρμός του μετρό άρχισε να βγάζει καπνούς και ακινητοποιήθηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12.11) στο Μοναστηράκι, όταν σταθμός του μετρό άρχισε να βγάζει καπνούς και ακινητοποιήθηκε.

Αμέσως οι επιβάτες κατέβηκαν από το συρμό και κατευθύνθηκαν προς τις σκάλες για να ανέβουν προς την αποβάθρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπήρξε έντονη μυρωδιά μετά από φρενάρισμα και το τρένο εκκενώθηκε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.