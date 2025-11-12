Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Συρμός του μετρό άρχισε να βγάζει καπνούς και ακινητοποιήθηκε

Οι επιβάτες κινήθηκαν προς την αποβάθρα

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Συρμός του μετρό άρχισε να βγάζει καπνούς και ακινητοποιήθηκε
ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:12

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12.11) στο Μοναστηράκι, όταν σταθμός του μετρό άρχισε να βγάζει καπνούς και ακινητοποιήθηκε.

Αμέσως οι επιβάτες κατέβηκαν από το συρμό και κατευθύνθηκαν προς τις σκάλες για να ανέβουν προς την αποβάθρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπήρξε έντονη μυρωδιά μετά από φρενάρισμα και το τρένο εκκενώθηκε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

