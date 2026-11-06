Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο μετά από έλεγχο
Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου, λόγω εντοπισμού ύποπτης βαλίτσας.
Λόγω της διενέργειας ελέγχου σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Θησέως, από το ύψος της οδού Περικλέους, έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.
Μετά από έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
πηγή στην Google
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