Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου, λόγω εντοπισμού ύποπτης βαλίτσας.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Θησέως, από το ύψος της οδού Περικλέους, έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.

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Μετά από έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.