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ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:08

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου στην περιοχή των Εξαρχείων, λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου.

Λόγω διενέργειας ελέγχου από κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σπύρου Τρικούπη, από το ύψος της οδού Τοσίτσα και από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη.

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Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται.

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