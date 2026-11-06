Ο Ρούμπιο διαψεύδει ότι θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2028

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη New York Times, τη σεναριολογία πως σκοπεύει να εγκαταλείψει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σαρωτική ήττα των ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ήταν πάντα πρόθεσή μου να συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ ως το τέλος της θητείας της», είπε ο υπουργός στην εφημερίδα.

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Ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας, θεωρείται δυνητικός υποψήφιος για τη διαδοχή του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις εκλογές του 2028.

Μερικές ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, εμφανίστηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ· πήρε για λίγο τον λόγο κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Στη συνέντευξή του στη νεοϋορκέζικη εφημερίδα ο Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε να μην εκφραστεί για το πολιτικό του μέλλον, πέρα από να πει πως «δεν θα μιλάω πλέον για το 2028».

«Δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής», είπε εξάλλου ερωτηθείς σχετικά με την αρθρογραφία περί υποτιθέμενης αποχώρησής του από την κυβέρνηση.

Το Bloomberg ανέφερε χθες ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζυγίζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει.

Το πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε ακόμη ότι συζήτησε το ενδεχόμενο με άλλα στελέχη στον Λευκό Οίκο, όμως αυτά τα τελευταία τον παρότρυναν να παραμείνει στην κυβέρνηση.

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Ο Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία, απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, που είναι κατ’ αυτόν «εφεύρημα», είναι «εντελώς» φτιαχτό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έχει πει επανειλημμένα, κάτι που επανέλαβε χθες στη NYT, ότι θα υποστήριζε τη δυνητική υποψηφιότητα του «πολύ καλού φίλου» του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, εάν αυτός ο τελευταίος την ανακοίνωνε.

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Ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον, ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρείται από παρατηρητές μάλλον ο επικρατέστερος επίδοξος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ στο ρεπουμπλικανικό κόμμα.