Λαμία: Νεκρός 47χρονος φωτογράφος σε τροχαίο – Το όχημα του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 47χρονος στη Λαμία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα αγριογούρουνο, το οποίο πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, στη Λαμία, όταν το αγριογούρουνο πετάχτηκε και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας.

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Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, που ο 47χρονος οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.