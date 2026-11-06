Λαμία: Νεκρός 47χρονος φωτογράφος σε τροχαίο – Το όχημα του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
Ο οδηγός εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητό του
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 47χρονος στη Λαμία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα αγριογούρουνο, το οποίο πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο.
Σύμφωνα με το LamiaReport, το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, στη Λαμία, όταν το αγριογούρουνο πετάχτηκε και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, που ο 47χρονος οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Λόγω του σκοταδιού και της απόστασης στην οποία είχε εκτιναχθεί, ο άτυχος άνδρας δεν έγινε αμέσως αντιληπτός.
Λίγη ώρα αργότερα, ένας διερχόμενος οδηγός είδε το χτυπημένο αυτοκίνητο στον δρόμο και σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.
Όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές μέσω του 112. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 47χρονο, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του.
Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, οι οποίοι ανέλαβαν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
Μάλιστα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στη γύρω περιοχή για αρκετή ώρα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε και δεύτερο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με το tvstar.gr, ο 47χρονος ήταν ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Καμένα Βούρλα και ερχόταν στη Λαμία για δουλειά στο φωτογραφείο που διατηρούσε με τον αδερφό του στο κέντρο της πόλης. Το τροχαίο με το αγριογούρουνο σημειώθηκε ενώ επέστρεφε στο σπίτι του αφού είχε κλείσει την επιχείρησή του.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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