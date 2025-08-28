Κέρκυρα: Συναγερμός στο αεροδρόμιο – Αεροσκάφος έπιασε φωτιά κατά την απογείωση

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας το απόγευμα της Πέμπτης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση προς την Τσεχία παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με το corfutvnew.gr, οι επιβάτες ανησύχησαν καθώς ακούστηκε δυνατός θόρυβος και φλόγες εκτοξεύτηκαν από τη δεξιά τουρμπίνα του αεροπλάνου.

Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε εντολή στο αεροσκάφος να πραγματοποιήσει κύκλους πάνω από τη νότια Κέρκυρα προκειμένου να κάψει καύσιμα πριν την αναγκαστική προσγείωση. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.