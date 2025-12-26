Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτο αντικείμενο – Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

Στο σημείο οι Αρχές

Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτο αντικείμενο – Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:14

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 26/12 καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, λόγω των ελέγχων που γίνονται στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.

Παράλληλα, έκλεισε και η οδός Πατησίων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER περιοίκος εντόπισε ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία στην οδό Αμοργού, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

Στο σημείο μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

