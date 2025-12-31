Συναγερμός στην Ηγουμενίτσα – Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο λιμάνι

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες χθες στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, έπειτα από ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής από υπάλληλο καθαριότητας για την ανεύρεση ύποπτου μεταλλικού αντικειμένου εντός του εξωτερικού λιμένα.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), τα οποία εντόπισαν και περισυνέλεξαν το αντικείμενο, το οποίο ήταν επιμελώς τυλιγμένο μέσα σε κάλτσα. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πιστόλι, πιθανόν μάρκας TOKAREV, μοντέλου ΤΤ-33, με γεμιστήρα. Το όπλο έφερε έντονες οξειδώσεις και σημάδια πολυκαιρισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρισκόταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία που περιείχε έξι φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm, καθώς και μία χάρτινη συσκευασία με τριάντα οκτώ φυσίγγια διαμετρήματος 6,35 mm.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, προχώρησε στην κατάσχεση του ανευρεθέντος πυρομαχικού υλικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό πρόκειται να αποσταλεί στο Τμήμα Εργαστηρίων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να εξεταστεί διεξοδικά και να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του σε αξιόποινες πράξεις.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.