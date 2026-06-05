ΕΟΦ: Ανάκληση συμπληρώματος διατροφής για αλλεργιογόνο που δεν αναγραφόταν

Προειδοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανακοινώνοντας την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος «LIGHT DIGEST Vanilla», μετά τη διαπίστωση παρουσίας σόγιας που δεν αναφερόταν στην επισήμανσή του.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε σόγια σε πρώτη ύλη του προϊόντος και συγκεκριμένα στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος που περιέχει. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο συστατικό δεν είχε δηλωθεί στην ετικέτα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

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Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι η σόγια συγκαταλέγεται στα γνωστά αλλεργιογόνα και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις σε άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία ή ευαισθησία σε αυτή. Για τον λόγο αυτό, η παράλειψη αναγραφής της θεωρείται ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των καταναλωτών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν είχε γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, όπως απαιτείται για τα συμπληρώματα διατροφής σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Οργανισμός καλεί την εταιρεία METASOURCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία έχει προμηθευτεί το προϊόν, να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της απόφασης και την απόσυρσή του από την αγορά.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των καταναλωτών που ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργικές αντιδράσεις στη σόγια.