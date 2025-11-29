Ηγουμενίτσα: Είχαν κρύψει 47,5 κιλά κάνναβης σε ΙΧ – Δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν άνδρες της ΕΛΑΣ στην Ηγουμενίτσα ύστερα από εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στη κρύπτη ενός ΙΧ.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε ΙΧ αυτοκίνητο, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών και κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αυτό, βρέθηκαν μέσα σε διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.