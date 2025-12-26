Συναγερμός στην Αρτέμιδα: Μητέρα άρπαξε τον 8χρονο γιο της και εξαφανίστηκε

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς μια μητέρα άρπαξε τον 8χρονο γιο της από την περιοχή της Αρτέμιδας και εξαφανίστηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλα συνέβησαν στις 26/7, με τις Αρχές να αναζητούν τα ίχνη τους.

Αναλυτικά:

Στις 26/07/2024 η μητέρα προέβη σε αρπαγή του ανήλικου Μπουτσικάρη Αντριάνο, 8 ετών, από την περιοχή της Αρτέμιδας, Αττικής και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπουτσικάρης Αντριάνο, 8 ετών έχει καστανο-πράσινα μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1.10μ. και είναι αδύνατος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση του ανήλικου Μπουτσικάρη Αντριάνο, 8 ετών θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου, ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies Μάθετε περισσότερα για το Amber Alert Hellas http://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:ambert-alert-hellas

Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευση «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» email:[email protected]