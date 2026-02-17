Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

DEBATER NEWSROOM

Πτώση άνδρα από γέφυρα που συνδέει την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με τον Άγιο Παύλο, ερευνά η αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 24χρονο, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το οδόστρωμα του περιφερειακού (ρεύμα προς ανατολικά).

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

