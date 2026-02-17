Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό
Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Πτώση άνδρα από γέφυρα που συνδέει την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με τον Άγιο Παύλο, ερευνά η αστυνομία.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 24χρονο, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το οδόστρωμα του περιφερειακού (ρεύμα προς ανατολικά).
Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
