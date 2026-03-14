Συναγερμός στη Ρόδο: Αγνοείται 81χρονος που είχε πάει για ψάρεμα
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και εθελοντικές ομάδες, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου στην Ρόδο.
Συγκεκριμένα φαίνεται να είχε μεταβεί μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά τις 18:30 στον όρμο Βλύχα της Ρόδου για να ψαρέψουν από τη στεριά.
Στην περιοχή έχει σπεύσει πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει και από εθελοντές στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλάθου.
