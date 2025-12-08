Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Καλύβια: Εντοπίστηκε βόμβα κάτω από αυτοκίνητο (Βίντεο)

Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη - Βρέθηκε και ένα γκαζάκι με βενζίνη

DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:00

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 8/12 στα Καλύβια καθώς εντοπίστηκε βόμβα κάτω από αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ένα άτομο με καταγωγή από την Αλβανία είδε πως υπάρχει σακούλα δεμένη με Tie-wraps κάτω από αυτοκίνητο στην οδό Ρήγα Φεραίου.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν άνδρες των ΤΕΕΜ που εντόπισαν μέσα στην τσάντα εμπρηστικό μηχανισμό και προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στις 21:40 το βράδυ της Δευτέρας 8/12.

Τέλος, οι Αρχές εντόπισαν και ένα γκαζάκι με βενζίνη.

