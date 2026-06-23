Νίκαια: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 34χρονου Αρτούρ Καραπετιάν

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 34χρονου Αρτούρ Καραπετιάν από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (23/6) για την εξαφάνισή του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Ο Αρτούρ έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, μπλε μπλούζα και αθλητικά ασπρόμαυρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση