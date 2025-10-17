Συμμορία διαρρηκτών «ξάφριζε» πολυτελείς κατοικίες στην Πεντέλη

Εξαρθρώθηκε εγκληματική συμμορία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε σπίτια στην Πεντέλη.

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (16/10) πραγματοποιήθηκε η αποδόμηση της οργάνωσης σε περιοχή στα Άνω Λιόσια Αττικής, επιχείρηση από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη 27χρονος, μέλος της συμμορίας, κατόπιν σχετικού εντάλματος.

Ο ανωτέρω, καθώς και ακόμη δύο άτομα (27 και 34 ετών), εκ των οποίων ένα έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης, κατηγορούνται για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi) και συγκεκριμένα:

δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Πεντέλης, λόγω των πολυτελών κατοικιών της καθώς και της ευκολίας πρόσβασης και διαφυγής,

ενεργούσαν κυρίως πρωινές – μεσημβρινές ώρες, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι οι ένοικοι απουσιάζουν είτε λόγω εργασίας είτε λόγω διακοπών,

για την πρόσβαση και τη διαφυγή τους από την περιοχή χρησιμοποιούσαν όχημα που είχαν νοικιάσει,

αφού εξακρίβωναν την απουσία των ενοίκων, εισέρχονταν υπερπηδώντας την περίφραξη ή παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες και παράθυρα με λοστό και

αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή και αποχωρούσαν.

Παράλληλα, είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους, ως εξής:

27χρονος (έγκλειστος), με συμμετοχή στο σύνολο των πράξεων, είχε ρόλο οδηγού του «υπηρεσιακού» οχήματος, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των συνεργών του από και προς τις οικίες-στόχους,

27χρονος (συλληφθέντας), είχε αναλάβει την παραβίαση των μπαλκονόπορτων των οικιών και εισερχόταν στον χώρο από κοινού με τους συνεργούς για την τέλεση των κλοπών,

34χρονος (μη συλληφθέντας), είχε μισθώσει το «υπηρεσιακό» όχημα και το διέθετε στη συμμορία για την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη λάμβαναν μέτρα προστασίας, χρησιμοποιώντας γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορώντας καπέλα, κουκούλες, full-face και μάσκες.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχει διακριβωθεί η τέλεση έξι περιπτώσεων διαρρήξεων-κλοπών, από 24 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2024, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει για όμοια αδικήματα πολλές φορές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, απ’ όπου παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.