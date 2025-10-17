Φοινικούντα: Πάνω από έξι ώρες κατέθεταν ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του

Συμπληρωματική κατάθεση για πάνω από έξι ώρες έδιναν την Παρασκευή 17/10 ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα αλλά και η σύντροφός του.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους βρέθηκαν στις 12 το μεσημέρι μαζί με τον δικηγόρο τους Γιάννη Βέρα προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα του, αλλά και για τη διπλή ανθρωποκτονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υποβάλαμε σήμερα δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου, καθώς και για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία. Ο εντολέας μου ήταν παρών σήμερα· αναζητά την αλήθεια, ζητά απαντήσεις και επιθυμεί την τιμωρία κάθε υπευθύνου που έχει εμπλακεί στο τραγικό αυτό συμβάν. Η κυρία ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, έκρινε πως ο εντολέας μου, ως αυτόπτης μάρτυρας και ουσιώδης παράγοντας της δικογραφίας, πρέπει να καταθέσει συμπληρωματικά ενώπιόν της» ανέφερε ο δικηγόρος για να προσθέσει:

«Πρόκειται για μια απολύτως ορθή και δικονομικά άρτια ενέργεια, πριν τις απολογίες των κατηγορουμένων. Κλήθηκε επίσης να καταθέσει και η σύντροφός του, η οποία προσήλθε από κοινού με τον εντολέα μου, προκειμένου να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεται για τα όσα έχουν ήδη κατατεθεί.

Ο εντολέας μου συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, συναινεί σε κάθε ανακριτική πράξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση: είναι θύμα της υπόθεσης και ζητά, όπως όλοι, απαντήσεις και δικαίωση. Ήδη, από την προσαγωγή των κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου — κάτι που, δυστυχώς, δεν έχει προβληθεί επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο εντολέας μου έχει τραυματιστεί και είναι και ο ίδιος θύμα του περιστατικού. Σε σχέση με τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσης της συντρόφου του, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διαδικασία που ακολουθείται εντός του ανακριτικού γραφείου· μόνο η ίδια η κυρία ανακρίτρια γνωρίζει τον χρόνο και τη φύση της εξέτασης. Εκτιμώ ωστόσο, βάσει εμπειρίας, ότι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, κάθε μάρτυρας οφείλει να δώσει με λεπτομέρεια και σαφήνεια κάθε στοιχείο που μπορεί να διαφωτίσει τη δικογραφία.

Η σύντροφος του εντολέα μου δεν ήταν παρούσα στο συμβάν. Ο μόνος που ήταν εκεί είναι ο εντολέας μου, ο οποίος έχει τραυματιστεί και υποστηρίζει την κατηγορία ως ανιψιός του θύματος και ως θύμα ο ίδιος. Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δράστη, από όσα γνωρίζω και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, ο εντολέας μου έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του δράστη. Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγνώρισης ή το περιεχόμενο της κατάθεσής του, καθώς η δικογραφία βρίσκεται ακόμη υπό μυστικότητα. Τη Δευτέρα θα λάβουμε επισήμως αντίγραφα, ώστε να τοποθετηθούμε για το αποδεικτικό υλικό. Επαναλαμβάνω ότι συναινούμε σε οποιαδήποτε ανακριτική πράξη μπορεί να αποσαφηνίσει την υπόθεση, να απαντήσει στα ερωτήματα και να οδηγήσει στην τιμωρία όσων ευθύνονται.

Σε σχέση με όσα ακούστηκαν περί τηλεφωνήματος, δεν έχω λάβει γνώση κανενός σχετικού εγγράφου και δεν γνωρίζω σε ποιο ακριβώς περιστατικό αναφέρεστε. Από ό,τι γνωρίζω, υπήρχε φιλική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, χωρίς ωστόσο να μπορώ να γνωρίζω περισσότερα. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να λάβει διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για ένα απολύτως συνηθισμένο τηλεφώνημα, το οποίο, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα απασχολούσε κανέναν. Τέλος, δεν μου έχει εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια ή παράπονο για καθυστέρηση της αστυνομίας να φτάσει στο σημείο. Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό από τον ίδιο τον εντολέα μου».