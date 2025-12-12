Φρικτή υπόθεση στο Ηράκλειο: 45χρονος κατηγορείται ότι βίαζε και χτυπούσε μητέρα μπροστά στην κόρη της

Μία φρικτή υπόθεση εκμετάλλευσης αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης όπου 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για μία σειρά βαριών κατηγοριών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός στο Ηράκλειο Κρήτης για εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνελήφθη την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Προηγήθηκε ενημέρωση από ξένες Αρχές σχετικά με 47χρονη γυναίκα, υπήκοο Ρουμανίας, η οποία αναφέρθηκε ως πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων. Κατά την εξέτασή της με διερμηνέα, η 47χρονη αρνήθηκε τα καταγγελλόμενα καθώς και οποιαδήποτε έκνομη ή βίαιη ενέργεια σε βάρος της, ενώ το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Ωστόσο, κατόπιν νεότερης ενημέρωσης, που προέκυψε μετά από καταγγελία της ίδιας, οι αστυνομικοί προχώρησαν πρωινές ώρες της 10/12/2025 στη σύλληψη του κατηγορούμενου. Παράλληλα, η 47χρονη και η κόρη της απομακρύνθηκαν από την οικία και με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή υγείας ενώ τους χορηγήθηκε παραγγελία και για ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή αρχές Νοεμβρίου του 2025, μαζί με τη 47χρονη και την ανήλικη κόρη της, όπου τις εκμεταλλευόταν εργασιακά, ενώ είχε προβεί και σε πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας – στραγγαλισμό σε βάρος της 47χρονης, παρουσία της ανήλικης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.