Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια
Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Εμπρηστική επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε καφετέρια στην οδό Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα που η επιχείρηση ήταν ακόμα ανοιχτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα πλησίασαν το μαγαζί και πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ, από τις οποίες προκλήθηκε μικρής εστίας πυρκαγιά, η οποία έσβησε από άτομα που παρεβρίσκονταν στο σημείο.
Παρ’ ότι το κατάστημα ήταν ανοιχτό, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
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