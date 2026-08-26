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Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εμπρηστική επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε καφετέρια στην οδό Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα που η επιχείρηση ήταν ακόμα ανοιχτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα πλησίασαν το μαγαζί και πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ, από τις οποίες προκλήθηκε μικρής εστίας πυρκαγιά, η οποία έσβησε από άτομα που παρεβρίσκονταν στο σημείο.

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Παρ’ ότι το κατάστημα ήταν ανοιχτό, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

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