Συγκέντρωση έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία για τη Βενεζουέλα – Δείτε φωτογραφίες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 3/1 έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ για όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα.

Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ, ενώ φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της Βασιλέως Αλεξάνδρου έως το ύψος της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

