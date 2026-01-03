Συγκέντρωση έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία για τη Βενεζουέλα – Δείτε φωτογραφίες
Έκλεισε η Βασιλίσσης Σοφίας
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 3/1 έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ για όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα.
Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ, ενώ φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας.
Η κυκλοφορία διακόπηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της Βασιλέως Αλεξάνδρου έως το ύψος της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δείτε τις εικόνες
