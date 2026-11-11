Στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη λόγω εισπνοής χημικών σε πισίνα

13 μαθητές Α’ Δημοτικού μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων σήμερα, Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου λόγω εισπνοής χημικών που χρησιμοποιηθήκαν από λάθος για συντήρηση πισίνας των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι μαθητές ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία γύρω στις 10:30 το πρωί, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να καλέσουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

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Εν τέλει οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν 13 ενήλικοι, καθώς και οι 2 συντηρητές της πισίνας στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε λόγω λάθους υγρού φίλτρου στην πισίνα.

Όλοι οι μαθητές που νοσηλεύονται είναι 6 ετών, 8 αγόρια και 5 κορίτσια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα τα παιδιά πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο σημείο ενεργεί η Π.Υ και έχει εκκενωθεί το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση ενός δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, πλησίον του χώρου της πισίνας, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:20.

Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

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Η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας, δημιουργήθηκαν αναθυμιάσεις με αποτέλεσμα 25 άτομα (13 μαθητές δημοτικού και 12 εργαζόμενοι) να αισθανθούν δύσπνοια και για προληπτικούς λόγους παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Επίσης συμφωνα με πληροφορίες, 3 ακόμη άτομα (1 ανήλικος και 2 εργαζόμενοι) μετέβησαν σε νοσοκομείο με ιδία μέσα.

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Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς.