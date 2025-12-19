Στο “κόκκινο” η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας

Πολύ υπομονή πρέπει να έχουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού, διότι αυτή την ώρα παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε σχεδόν όλο το μήκος της λεωφόρου, τόσο στο ρεύμα προς Λαμία, όσο και σε αυτό προς Πειραιά.

Ειδικότερα, τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα στην κάθοδο από τη Νέα Ερυθραία μέχρι και το ύψος Άγιου Ιωάννη Ρέντη.

Επίσης παρατηρείται σημαντική κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στην άνοδο στο ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης.

Παρατηρούνται καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Προβλήματα παρουσιάζει και η λεωφόρος Κατεχάκη, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.