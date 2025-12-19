Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το Σαββατοκύριακο 20-21/12

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 20-21/12 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20 και 21-12-2025, καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγ. Πάντων, έως την συμβολή της με την οδό Δημ. Σούτσου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.